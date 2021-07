Homem morre em hospital de Rio Branco após colisão com motocicleta da PM no interior do AC

- Publicidade-

Antônio Bento Filho, de 54 anos, morreu na noite desse domingo (25), no Pronto Socorro de Rio Branco, após sofrer um acidente de motocicleta na Rodovia AC-40, sentido Plácido de Castro, no interior do Acre.

O acidente ocorreu na manhã de domingo, quando ele seguia para a cidade e acabou sendo atingido por outra motocicleta da Polícia Militar que era conduzida por um PM, segundo informações da família.

“A mãe dele falou que o policial dormiu e bateu na traseira da moto. Não deixaram fazer perícia porque ele ia se enrolar porque não tinha habilitação”, contou Terezinha dos Santos, ex-esposa de Bento.

Terezinha disse que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o condutor levado ao PS de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames cabíveis.

“Chamaram o Samu e levaram, outros policiais vieram e levaram ele e a moto dele ficou lá, disseram que não chamariam a perícia porque ele não tem habilitação e complicaria para ele”, contou.

A PM informou que o policial seguia de Rio Branco para a cidade de Plácido de Castro quando aconteceu o acidente e que foram realizados todos os procedimentos cabíveis, boletim de ocorrência, Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito (BAT) e a perícia foi acionada, mas teria se recusado a comparecer no local.

O G1 aguarda resposta da Polícia Civil sobre a informação de que a perícia técnica se recusou a ir no local do acidente.

Ainda conforme a PM, o policial militar também foi levado ao PS onde passou por uma cirurgia no pé e se recupera bem depois do procedimento. A PM também confirmou que fez consulta e foi constatado que a vítima não possuía habilitação.