Homem morre com tiro de espingarda durante caçada na zona rural do AC e polícia acredita em acidente

Um homem identificado como Sebastião Fernandes da Costa, de 51 anos, morreu depois de ser atingido por um disparo de espingarda no Seringal Barcelona, no quilômetro 60 da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. O corpo da vítima foi achado por familiares nessa terça-feira (20).

O caso ocorreu durante uma caçada em uma área de mata. Segundo a polícia, Brito saiu de casa para caçar e, como não retornou, vizinhos e familiares foram à procura dele e o encontraram já sem vida.

Ao G1, o delegado de Sena Madureira, Marcos Frank informou que, ao que tudo indica, a morte foi causada por um tiro acidental. A vítima havia armado uma rede nas árvores a uma altura de cerca de três metros, para esperar a caça.

A hipótese é que a arma tenha disparado acidentalmente contra ele, que caiu no chão ou que ele tenha caído da rede com a arma e ao bater no chão, a espingarda disparou. O tiro pegou na região próximo axila.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco foi acionada e fez a remoção do corpo da vítima, que foi levado para a sede do órgão para os devidos procedimentos.