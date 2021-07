Homem morre após ser atacado por tubarão em Recife

- Publicidade-

Um homem de 51 anos morreu neste sábado (10) depois de ser atacado por um tubarão, em uma praia da Região Metropolitana do Recife. O ataque ocorreu em um trecho da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na frente de um posto de guarda-vidas dos bombeiros. O lugar tem sinalização alertando para o risco de ataques de tubarão.

O homem estava com amigos na praia. Mais ou menos às 14h ele entrou no mar. Testemunhas disseram que ele ficou com água na altura da cintura.

O vidraceiro Ademir Sebastião da Silva também estava na água no momento do ataque.

“Eu tinha dado um mergulho e tinha saído. Aí, de repente, eu vi só o sangue e vi quando os amigos puxaram ele da água”.

Marcelo Rocha Santos teve uma mão arrancada e um ferimento profundo na coxa. Ele foi levado para um hospital na região central do Recife. Chegou sem vida.

O último incidente com tubarão em Pernambuco tinha sido em 2018. Desde 1992, o estado 63 ataques de tubarão e 26 pessoas morreram.

“É um local onde reconhecidamente é grande a possibilidade de acidentes com tubarão. É um lugar aberto e não tem proteção de arrecifes. A maré estava enchendo. A gente está num período de chuvas e a água fica turva. Quando esses fatores se aproximam a chance de incidente é muito grande”, disse o coronel Leodilson Bastos, presidente do Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões.