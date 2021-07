Homem leva tiros de traficantes por ter limpado terreno sem autorização

- Publicidade-

Durante a manhã desta terça-feira (06), Alexandre Silva , 32, autônomo, foi alvejado, com 5 tiros, dentro de sua residência, no beco Cândida Veiga, rua Cândida Veiga, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo informações de populares, a vítima não teria nada que desabonasse sua conduta, “Meu filho trabalha onde o colocarem, faz vários tipos de serviço, ele não tinha recebido nenhum chamado de trabalho, então, limpou o terrenos atrás de casa, e parece que não queriam que ele limpasse, mas, ele só estava preocupado com as crianças brincando aqui, e algum bicho, cobra ou outro tipo ferrasse as crianças, porque o mato estava muito alto, ele não fez nada demais, quase minha neta também era atingida, peço que Deus coloque sua mão sobre esses homens e os mostre que eles também tem família, meu filho é uma pessoa do bem” , desabafou a mãe de Alexandre, ela que tem mais 3 filhos.

“Acho que eles pensavam que ele estava sozinho, porque o irmão dele saiu para trabalhar, a mãe também, saíram as 4h da manhã, a cunhada foi para o médico, só que ela voltou, e quando eles entraram, ela estava lá, até ajudou a segurar a porta com ele para os bandidos não entrarem, mas eles eram 4, um pulou a janela, e começaram a atirar, a sobrinha dele de 4 anos estava gritando, foi quando eles conseguiram entrar e atirar, mas o Alexandre conseguiu pular a janela , mesmo atingido, conseguiu, e os amigos o levaram para o hospital”, explicou um vizinho.

A guarnição da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), esteve presente, as investigações sobre o caso seguem.