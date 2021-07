Homem leva seu cão idoso e doente em um carrinho de mão até sua montanha favorita para um último passeio

- Publicidade-

Não há experiência mais dolorosa do que dizer adeus para sempre a quem mais amamos. E não é muito diferente com cachorros. Eles, os seres mais nobres e leais, nos dão seus melhores anos de amor incondicional ao nosso lado. Então, quando eles ficam doentes e, inevitavelmente, têm que ir embora, ficamos desanimados e com o coração partido.

No mês passado, imagens em movimento de um homem com seu cachorro moribundo nas montanhas, deram a volta ao mundo, tocando o acorde mais sensível de todas as redes.

Monty é um cachorrinho de 10 anos que não se separou de seu amado dono desde filhote.

As imagens retratam o momento em que Carlos Fresco, um londrino de 57 anos, decidiu levar seu cachorro labradoodle em um carrinho de mão em sua última caminhada até sua montanha favorita. As lágrimas são difíceis de segurar!

O doce velho gostava de explorar colinas e fazer caminhadas pelo país por vários anos com seu dono.

Então Carlos decidiu levá-lo ao topo de Pen y Fan em Brecon Beacons, País de Gales, onde eles já haviam estado muitas vezes quando Monty era um cachorrinho saudável.

Agora, seu fiel cão estava à beira da morte, devido à leucemia que sofreu contra a qual lutou por 18 meses, mas agora ele havia retornado com força.

Infelizmente, o homem sabia que Monty logo cruzaria o arco-íris, então ele queria pela última vez vê-lo partir com uma caminhada emocionante que permaneceria gravada no fundo de seu coração para sempre.

No entanto, ele não imaginava que em sua expedição montanha acima, encontraria estranhos que o questionariam imediatamente sobre o cachorro. E ao saber do grande motivo que o movia, não foi estranho que muitos acabassem chorando.

Completos estranhos perguntaram se poderiam compartilhar o empurrão de carrinho de mão de Monty em sua última viagem; muitos não suportaram e choraram porque todos amamos muito os nossos amiguinhos de quatro patas ”, disse Carlos.

Por mais difícil que fosse empurrar o doce Monty em seu carrinho de mão pela estrada rochosa, isso não o impediu de realmente se sentir amado em seus últimos momentos, mesmo por pessoas que nem o conheciam.

A última caminhada de Monty foi capturada em um vídeo emocionante que faz milhões chorar:

“Gostaria de agradecer a todos por seu apoio, incentivo e preocupação genuína com Monty. Minha pequena tocou tantas vidas. Ele fez com que todos com quem entrasse sorrissem e parassem para refletir sobre como a vida às vezes não é tão ruim “, acrescentou o proprietário.

Carlos contou que depois daquela caminhada, ele se agarrou ao seu cachorro idoso com todas as suas forças. Eu só queria que ele pelo menos esperasse pela celebração do Dia dos Pais; E assim foi: na manhã seguinte ao Dia dos Pais, Monty morreu aos pés de sua cama.

Olhei por cima do colchão e ele havia sumido. No entanto, ele parecia tão calmo e estou feliz por podermos embarcar em uma última aventura juntos. Ele era um menino adorável ”, concluiu Carlos em meio às lágrimas.

Estamos felizes que Monty tenha recebido tanto amor ao longo de sua vida. Foi certo que antes de cruzar o arco-íris seu dono se despediu dele assim, tocando tantos corações, fazendo tanto bem … Vamos mandar uma mensagem de solidariedade ao seu dono que ainda chora por seu cachorrinho, que era como um filho.

Fonte: Zoorprendente