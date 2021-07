Homem é preso com pés de maconha e droga em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Durante o patrulhamento na noite dessa terça-feira,(07/07), a guarnição ROTAM, do 6°BPM, prendeu em flagrante criminoso por tráfico de drogas, no centro de Cruzeiro do Sul. Durante as rondas no bairro do Formoso, encontramos a RP – 01 abordando um indivíduo pelo fato do mesmo ao perceber a viatura ROTAM se aproximando do ponto de

vendas de drogas, tratou imediatamente de avisar sobre a nossa presença no local aos traficantes que estavam

comercializando entorpecentes nas proximidades. Diante dos fatos rapidamente chegamos ao local onde estaria

sendo comercializado drogas ilícitas, mas devido o indivíduo abordado ter avisado com antecedência, não foi possível lograr êxito na captura de nenhum dos agentes, que fugiram deixando no local uma sacola de cor

verde contendo em seu interior vários papelotes utilizados para embrulhar as drogas ilicitas, 40 (quarenta) invólucros

supostamente de maconha e outros 6 (seis) tabletes maiores também de maconha pesando um total de 117 (cento e dezessete)

gramas, 17 (dezessete) trouxinhas de supostamente cocaína pesando 12 (doze) gramas, 02 (duas) pedras de oxidado de

cocaína pesando 20 (vinte) gramas e 01 (uma) outra trouxa supostamente de cocaína de tamanho considerável pesando 122

(cento e vinte duas) gramas. Foi encontrado ainda no local três estojos vazios de espingarda calibre .34. A guarnição da RP-01 encontrou ainda no local duas mudas pequenas de Cannabis

sativa (maconha), que segundo o menor apreendido estariam sendo cultivadas pelo seu “tio” que não se encontrava no

local e estaria num ramal em Mâncio Lima.

Desta forma foi conduzido em perfeitas condições físicas até esta Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, juntamente

com as substâncias ilícitas para que sejam tomadas as providências cabíveis.