Homem é preso após matar mãe com facão e enterrá-la no quintal de casa

Um homem de 48 anos foi preso após matar a própria mãe, de 78, com golpes de facão, em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. A vítima foi enrolada pelo filho em um lençol e enterrada no quintal de casa. O crime foi praticado na quinta (22) e vizinhos chamaram a polícia estranhando o sumiço da idosa. A prisão aconteceu ontem (23), depois do suspeito embarcar para uma viagem e descer em uma cidade.