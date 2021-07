Homem é preso acusado de ameaçar moradores da Vila Santa Rosa em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O pelotão Ambiental do 6º BPM realizou a prisão de um indivíduo na noite de quinta-feira (08) que ameaçava os moradores do Ramal da Preguiça, localizado na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul.

Moradores locais acionaram a guarnição, que ao chegar no local foi constatado a veracidade da denúncia. O homem estava atirando com uma espingarda e amedrontando os moradores. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado para a delegacia do município de Cruzeiro do Sul