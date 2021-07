Homem é flagrado por câmera agredindo a companheira em via pública

- Publicidade-

Câmeras de segurança de uma residência no bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM), flagrou no último domingo (11), cenas de agressões de um homem contra uma mulher. O agressor aparecer batendo na mulher com vários socos em plena via pública e à luz do dia, não se intimidando pelas pessoas ao redor.

As imagens foram encontradas pelo o dono da residência, que preferiu anonimato, pois percebeu que o seu veículo estacionado estava com um amassado na porta, e, também percebeu que haviam marcas de sangue. Ele decidiu então averiguar por meio das câmeras de segurança quando se deparou com as cenas de violência contra uma mulher.

O proprietário relatou que procura pelo agressor, pois teve seu veículo danificado. Porém, a Policia Civil informou que até o momento não houve registro do caso por meio de B.O na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), sobre a agressão.

O delegado titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Torquato Mozer, responsável pela área, também informou que o caso ainda não teve registro, mas orientou que a vítima compareça na delegacia e denuncie as agressões.

“Conseguimos identificar que o mesmo foi aqui na região daqui do 30º Distrito, mas não há o registro. No vídeo, claramente, há uma agressão física, mas também, naquele momento onde há um abraço do autor, temos também uma violência moral, psicológica. Ali, ele está dizendo para a vítima jamais denunciar. Não faça isso. Realize sim a denúncia. Aquelas pessoas que tem o conhecimento, podem fazer a denúncia. As vítimas, façam sim o registro de ocorrência para que este mal não ocorra”, disse.

Veja o vídeo: