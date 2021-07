Homem é brutalmente agredido por criminosos após confessar envolvimento com mulher casada

- Publicidade-

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento que um homem até o momento não identificado é brutalmente agredido por um grupo de criminosos. Ainda não se tem informações de onde o fato aconteceu.

O motivo para a chamada “surra”, seria porque o homem se envolveu com uma mulher casada na região, e segundo os criminosos, as agressões são uma forma de puni-lo.

No vídeo, o homem que leva a punição afirma que realmente se envolveu com a mulher, após isso, ele é agredido por pelo menos três criminosos, com pedaços de madeira.

Veja o vídeo: