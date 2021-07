Homem é atropelado e arremessado contra calçada no Amazonas

- Publicidade-

Por volta das 22h50 deste sábado (10), um homem ainda não identificado, foi atropelado e arremessado contra uma calçada, que fica na avenida Maués, esquina com a rua Santa Isabel, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

As imagens, divulgadas em primeira mão pelo Imediato, mostram o momento em que o homem caminhava pela avenida, carregando duas cadeiras de plástico brancas e um pedaço de ferro na cabeça. Ele caminha próximo à calçada, porém na pista onde os carros trafegavam, quando no momento em que abaixa a cabeça e se distrai, é atingido por um carro que aparenta ser um Eco Sport.

É possível ver que a vítima do atropelamento chega a girar no ar antes de cair na calçada, bem entre uma viga e uma mureta. De acordo com moradores do local, que testemunharam o atropelamento, ele se manteve consciente até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O mais inusitado é que minutos mais tarde o homem volta caminhando normalmente para recuperar as cadeiras e o pedaço de ferro que voaram junto com ele no choque com o carro. Os moradores disseram ao Imediato que o veículo que atropelou o Homem desviou de um buraco e que outros acidentes já ocorreram no local por conta do buraco na pista.

Veja os vídeos: