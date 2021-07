Homem descobre traição e mata companheira a facadas

- Publicidade-

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais ao longo desta sexta-feira (23), mostram cenas chocantes de um homem matando sua companheira a facadas, após descobrir uma traição no momento do ato.

De acordo com as imagens, o caso teria acontecido no dia 17 deste mês de Julho. Nas cenas, o casal aparece em um quarto em um momento íntimo, até que em certo momento um homem entra no quarto com um faca e vai em direção ao suposto amante, e, desfere algumas facadas.

O homem consegue fugir deixando a mulher sozinha dentro do quarto. Neste momento, o companheiro da mulher desfere brutalmente várias facadas contra a mesma em cima da cama e foge em seguida. O caso teria acontecido supostamente no Pará, mas, não houve confirmações até o fechamento desta matéria.

Atenção! As cenas a seguir podem causar mal-estar em pessoas sensíveis. Alguns momentos foram censurados!