Henrique Maciel é nomeado para equipe do gabinete de Gladson Cameli

- Publicidade-

Na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 14, o governador Gladson Cameli anuncia que o delegado Henrique Maciel irá compor a equipe de seu gabinete. O decreto coloca o delegado à disposição do governador pelos próximos 12 meses.

Em julho do ano passado, o então delegado geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, foi exonerado do cargo.

O motivo foi devido uma acusação de que Maciel recebia parte dos salários de pessoas nomeadas por ele em cargos de confiança na instituição, a famosa “rachadinha”.

O delegado alegou inocência desde o início e disse que a denúncia era motivada pela disputa pelo cargo.