Grafiteiro que fez homenagem a profissionais da saúde em hospital do AC participa de festival de arte no PR

Souza que tem uma de suas maiores e mais recentes obras estampadas no Pronto-Socorro de Rio Branco, com imagens de servidores que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, participou do 8º festival de Graffiti Street of Styles, um movimento de expressão e revolução da arte visual no Curitiba Skate Park.

Esta é a terceira edição do evento que o artista participa, além de outros eventos fora do estado que ele também já participou e levou a arte dele para ser conhecida em outras regiões.

“Essa edição foi um pouco fora da curva, em relação a outras que já participei. Em outras edições dava entre 140 a 200 artistas nacionais e internacionais. Este ano por conta da pandemia, eles limitaram a 20 artistas nacionais”, contou.

O festival é feito por meio de interação dos artistas com a troca de experiência e, no final, eles fizeram a pintura do Park, com divisão de equipes que pintaram uma arte geral de pano de fundo e depois concluíram com desenhos individuais nos painéis.

“A pintura é consequência, na verdade, porque a troca de ideias e experiência que a gente tem que é fundamental, tanto para nosso portfólio pessoal como para a gente fortificar o estado em relação à arte urbana, ao grafite e tudo que está acontecendo no Brasil porque a realidade de São Paulo é totalmente diferente do Acre. Então, sempre nos atualizamos no que diz respeito às artes urbanas e no final a gente faz um painel coletivo”, contou.

Matias fez o desenho em um painel do Skate Park com o rosto da esposa junto com outro artista que fez a botânica do estado dele, em uma composição mista que faz parte do repertório de Souza que é a pintura de rostos. “Ficou bem subjetivo para que as pessoas olhem e reflitam, não colocamos um tema, um título.”

O artista diz ainda que participar do evento é importante para dar visibilidade ao estado e dos artistas locais, e mostrar que a arte acreana tem a assinatura de muitos bons artistas.