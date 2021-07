Governo vai continuar pagando auxílio emergencial de R$ 325 a servidores da Saúde e Segurança no Acre

Em junho, o governador já tinha anunciado que prorrogaria mais uma vez o pagamento do auxílio no valor de R$ 325, que vai ser pago por mais seis meses, entre julho e dezembro deste ano.

A primeira vez que o benefício foi aprovado pelos deputados do Acre foi em maio de 2020 para os servidores da Saúde e da Segurança Pública como ajuda financeira durante a pandemia. E foi prorrogado pelo menos outras duas vezes por períodos de mais 30 dias. A última tinhas sido no mês de abril.

Com a nova lei publicada, fica revogada a de maio do ano passado. De acordo com o governador, quando anunciou o pagamento do auxílio, deve ser pago nesse período de seis meses o montante de pelo menos R$ 12 milhões de recursos próprios do governo, a quase 6 mil servidores.