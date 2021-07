Governo manda retirar faixas colocada por Rocha na frente do gabinete destinado a vice-governadoria

- Publicidade-

O governo determinou a retirada das faixas da frente do gabinete do vice-governador Major Rocha (PSL), alegando que o prédio está sob a responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

A informação foi confirmada pelo Gabinete Militar. No local estava as faixas com dizeres: “Fechado por perseguição política após denunciar casos de corrupção no governo do estado do Acre”. Elas foram colocadas no dia 30 de junho, data em que o vice-governador fechou o gabinete por impossibilidade de trabalhar com apenas três funcionários em todo o estado.