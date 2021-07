Governo do Acre dará computadores e Internet para profissionais da educação

- Publicidade-

Os professores da rede estadual de ensino, que estão efetivamente na sala de aula, vão receber do governo do Estado, um auxílio financeiro para aquisição de notebook e pagamento de internet.

A medida faz parte do Programa de Inovação Educação Conectada. Durante reunião com a secretária de Educação Socorro Neri e o procurador geral do Estado, João Paulo Setti, foi decidido que será resolvido essa pendência.

A proposta, em forma de projeto de Lei, será encaminhada à Assembleia Legislativa que deve votar a matéria já na próxima semana. “Ao autorizarmos o auxílio, cumprimos as 11 medidas assumidas junto a Educação do Acre”, declarou.

Nas últimas semanas o governo convocou servidores efetivos e também cumprimos aqui o repasse dos notebooks mais a mensalidade para o consumo da internet.

O professor, o gestor pedagógico e o diretor de ensino, que estiverem efetivamente em sala de aula, irão receber um repasse em única parcela de até R$ 4.500 para comprarem um notebook, mas um repasse de R$ 1.800,00 creditado em 18 parcelas para pagamento do plano de internet.