Governo do Acre abre processo de rematrículas para os alunos da rede pública

- Publicidade-

De acordo com o chefe do departamento, Aberson Carvalho, a SEE identificou, por meio de busca ativa, escolas que ainda tinham vagas em aberto, e por isso está realizando o chamamento. “Mas é importante frisar que nem todas as escolas têm vagas em aberto”, destaca.

De qualquer modo, Carvalho incentiva os pais a procurarem as escolas mais próximas de suas casas para realizar o processo de matrículas, que já está aberto e será estendido até o dia 10 de agosto. Quem desejar, pode ligar para o número 3213-2393 (Departamento de Gestão da SEE) ou fazer contato pelo e-mail [email protected].

As vagas em aberto dizem respeito a processos de transferências de alunos e outras situações, o que acabou gerando essas vagas remanescentes. “Quando avaliamos o reordenamento das escolas, observamos essas vagas em aberto, pois muitos não atentaram para o início do ano letivo e que em breve voltaremos ao novo normal, inclusive com o ensino híbrido (remoto e presencial)”, afirmou Aberson.

“É um processo permanente, tem turmas que ainda não completaram as suas vagas e essa campanha visa justamente convidar a população, os pais, para que possam buscar as escolas e matricular seus filhos, para que eles possam ingressar nos estudos”, destacou.