Governo do Acre abre licitação para a aquisição de cestas básicas ao preço de referência de R$ 180

O governo do Acre vai adquirir cestas básicas para distribuir entre famílias indígenas e ribeirinhos atingidos pela enchente. O edital está a disposição através dos sites www.ac.gov.br e www.licitação.ac.gov.br.

A publicação no Diário Oficial não informa quantas cestas básicas serão adquiridas nem os ítens incluídos, entretanto normalmente cada cesta básica contém usualmente 5 kg de arroz; 2 kg de açúcar, 2kg de farinha de mandioca, 2 ´pacotes de café; 2kg de feijão; 2 pacotes de biscoito salgado; 2 pacotes de leite em pó; 1 kg de sal; 1 unidade de óleo de soja; 3 latas de sardinha; 1 pacote de macarrão e 2 pacotes de flocos de milho.

A cheia histórica deixou mais de 130 mil desabrigados em 10 dos 22 municípios do Acre. O governo do estado decretou Estado de Calamidade. A enchente afetou gravemente os indígenas e ribeirinhos.

No total, 10 aldeias da etnia Huni Kuī do baixo Rio Envira, e seis da parte alta do rio – na região central do Acre –, mais sete aldeias da etnia Shanenawa foram atingidas, contabilizando 487 famílias que perderam suas casas ou tiveram de abandoná-las para buscar abrigo. Leia Aqui

Durante a enchente, as deputadas Mara Rocha e Perpétua Almeida (PCdoB) e os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Daniel Zen (PT) e Luiz Gonzaga (PSDB), além do vice-governador Major Rocha (PSL), levaram cestas básicas e roupas para os atingidos pelas cheias.

Em abril, a deputada Mara Rocha solicitou ao Ministério da Cidadania, doações de cestas básicas para serem distribuídas entre os atingidos. Leia Aqui