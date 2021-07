Gonzaga agradece Gladson por envio de máquinas para recuperar ramais do Juruá

- Publicidade-

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), agradeceu ao governador do Acre, Gladson Cameli (PP), pela entrega de máquinas e por assinar a ordem de serviço para recuperação dos ramais da região do Juruá que vai atender produtores rurais do município de Cruzeiro do Sul.

Segundo informações da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, cerca de 60% dos moradores do município residem na zona rural. Diante disso, Gonzaga afirma que a recuperação de ramais é de suma importância para atender o escoamento da produção agrícola e transporte na região.

“Quero agradecer e parabenizar o governador Gladson Cameli pelo envio de máquinas para recuperar os ramais na região do Juruá. Uma região que a produção agrícola muito forte e muito contribui para o desenvolvimento do estado. Investir na zona rural é investir na melhoria da economia e qualidade de vida dos ribeirinhos e produtores rurais do nosso Acre”, disse Gonzaga.

Vale frisar que Gonzaga sempre denfedeu desde o início de seu mandato o desenvolvimento do Acre através de políticas públicas voltadas para a agricultura e pecuária. O parlamentar não pôde comparecer ao evento por estar cumprindo outra agenda política na região.