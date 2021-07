Globo faz suspense sobre volta de Chico Pinheiro e Carlos Tramontina

Afastados do trabalho presencial desde março do ano passado, Chico Pinheiro e Carlos Tramontina entram em contagem regressiva para voltar aos estúdios. A Globo confirmou que eles retornarão ao ar em breve, mas fez mistério se eles vão reassumir os seus antigos postos. A data oficial depende do fim do período de resguardo após a segunda dose da vacina.