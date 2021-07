Globo faz plantão para informar saúde de Bolsonaro, âncora anuncia o pior e assusta web; assista

- Publicidade-

Durante a tarde desta quarta-feira (14), a Globo interrompeu sua programação para entrar com o plantão. O link foi para informar aos telespectadores que o presidente Jair Bolsonaro foi transferido para uma unidade de saúde de São Paulo, para realização de exames complementares. O político deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após passar mal de madrugada.

“Boa tarde! O ministro das comunicações, Fábio Faria, acaba de divulgar em uma rede social que o presidente Jair Bolsonaro vai ser transferido para um hospital de São Paulo, para fazer exames complementares. O presidente foi internado esta manhã no Hospital das Forças Armadas. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento. Até já”, informou Ana Luiza Guimarães, ao vivo, no plantão.