Gladson garante realização de primeiro concurso na sua gestão para todas as áreas do governo

Nesta sexta-feira, 30, em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli disse que deverá lançar o primeiro concurso público de sua gestão.

Segundo o mandatário, o edital deverá ser publicado ainda este ano e o certame será realizado em janeiro de 2022 com foco em várias áreas, principalmente na pasta de infraestrutura.

“Vamos fazer o concurso e convocar. Eu já fiz tudo que podia com relação a isso e o pessoal do cadastro de reserva que me desculpe, mas eu tenho que dar oportunidade pra quem quer fazer concurso”, explicou.

Cameli contou que o certame será para todas as áreas, haja vista que, o governo tem déficit no Depasa, Seinfra, Sedur, saúde e segurança. “Há necessidade, por exemplo, de engenheiro fiscal. Então vamos fazer o concurso, finalizar e chamar o povo pra trabalhar”, ressaltou.