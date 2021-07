Gladson anuncia abertura de licitação para contratação da ponte do Segundo Distrito em Sena Madureira

- Publicidade-

No pátio do Departamento de Estado de Estradas e Rodagens do Acre – Deracre, em Sena Madureira, nesta terça-feira, 20, o governador Gladson Cameli (PP) anunciou que fará grandes obras na região.

Sem a presença de Mazinho, Cameli assinou a ordem de serviço para as reformas da rodoviária da cidade e da Rádio Difusora local. O grande anúncio foi que ainda esse ano sairá a licitação para a construção da ponte do Segundo Distrito, uma das promessas de campanha.

Outra obra do Vale do Yaco, será a construção da rodoviária que deve custar aos cofres públicos cerca de R$ 700 mil.