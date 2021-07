Gil do Vigor recebe o Fiat Toro que ganhou no BBB. Veja fotos

Gil do Vigor recebeu, nesta quinta-feira (1/7), o seu tão sonhado Fiat Toro que ganhou enquanto esteve confinado no BBB21.

O economista retirou o seu automóvel na concessionária Italiana Automóveis, em Recife, e fez a alegria de todos os funcionários do local.

Vale lembrar que Gilberto já revelou que planeja vender o carro que ganhou em uma das provas do líder para poder pagar uma dívida de R$ 10 mil, mas já faturou um rio de dinheiro aqui fora.

O veículo em questão é um Fiat Toro Ultra, na cor azul, e atualmente custa o valor de R$ 187 mil. Veja as fotos do ex-BBB e sua mãe Jacira Santana no local: