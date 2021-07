Geraldo Luís surge no chão de estúdio do Balanço Geral e preocupa Web: “O que aconteceu?”

Geraldo Luís — que em janeiro passou mal ao vivo — chamou atenção do público, nesta sexta-feira (02), ao surgir deitado no estúdio do “Balanço Geral”, da Record TV. Após ficar em silêncio alguns segundos, a direção compartilhou no Twitter: “O que será o que houve?”.

Publicidade

Apesar do retorno dos comerciais inesperado, logo o apresentador explicou o motivo de surgir deitado no “Balanço Geral”. “Você viu o que aconteceu com o ladrão? Ficou sabendo? É o seguinte, gente… o cara foi furtar uma escola e acabou dormindo ao invés de realizar o ato criminoso”, explicou o jornalista.

Logo, a direção do programa também comentou. “Ele foi furtar a escola e deu de cara com o sofá, acho que ele pensou que fosse confortável, aí resolveu tirar alguns minutinhos de sono. Cansado, né Geraldo? Ele trabalha muito”, alfinetou.

Na internet, entre admiradores assustados por ver o apresentador deitado, houve quem achasse graça no momento. “Seu lugar é no circo, Geraldão”, disse um espectador. Confira mais reações coletadas do Twitter e assista ao vídeo.