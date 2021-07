Frio atinge o Acre a partir da quarta-feira e temperatura pode chegar a 10 graus, avisa Friale

- Publicidade-

Na quarta-feira (28), uma poderosa onda de frio polar chegará ao Acre, com ventos intensos, provocando mais uma friagem típica da Amazônia Ocidental, deixando as noites “geladas” até o fim da semana, segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale.

De acordo com o pesquisador, a onda polar será tão intensa que poderá estabelecer recordes de frio dos últimos anos em boa parte do Brasil. Até o Distrito Federal e o norte de Goiás sentirão os ventos frios polares. No estado do Amazonas, a temperatura diminui até nas regiões de Tabatinga e proximidade de Manaus. Em alguns pontos, como em Mato Grosso e Goiás, a temperatura deverá ficar abaixo de 6ºC.

No Acre, em Rondônia e no sul e sudoeste do Amazonas, as temperaturas vão despencar a partir da noite de quarta-feira, podendo chegar, em alguns pontos, a menos de 10ºC.