Frank Lima deve permanecer no cargo, garante Bocalom

O secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Fank Lima, que está sendo acusado de prática de assédio sexual, por pelo menos sete mulheres que trabalham na prefeitura, deverá ser mantido no cargo.

A assessoria do Poder Executivo municipal garantiu que o posicionamento do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) é de confiança na inocência no gestor público.

“Ele vai responder no cargo. O prefeito respeita as mulheres e as denúncias. Só que ele conhece o Frank, é uma pessoa da confiança dele”, explicou.