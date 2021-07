Forças policiais do Acre apreendem veículo roubado em Epitaciolândia

- Publicidade-

Na última sexta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Civil de Xapuri e o serviço de inteligência da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu, no município de Eptiaciolândia, um veículo Chevrolet Onix roubado que estava indo sentido fronteira com a Bolívia para fins de comercialização.

Após o acompanhamento tático e devidos esclarecimentos sobre o ocorrido, foi feito uma abordagem em uma barreira fixa montada na rodovia em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e com duas equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar. Os autores do roubo, D.F.F.J, de 22 anos, e M.D.F.P, de 34 anos, foram parados na barreira nas proximidades do KM09, e tentaram mentir para os agentes de segurança, informando que o carro seria de um amigo.

No entanto, eles não sustentaram a afirmativa e acabaram confessando o roubo do veículo e de outros pertences, com mais outro comparsa. Além disto, afirmaram que estariam indo para a cidade de Cobija, na Bolívia, com a intenção de vender o carro.

De acordo com informações fornecidas pelas forças policiais de Senador Guiomard, a vítima sofreu tentativa de estrangulamento e foi amarrada em um dos compartimentos da casa enquanto roubavam os pertences.

Na ocasião, ambos foram algemados após voz de prisão, e encaminhados sem lesão para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para que as providências legais fossem tomadas. Tanto o carro como os celulares também foram apreendidos, visto que os acusados afirmaram que faziam transações criminosas através dos aparelhos.