Força Tática fecha duas “bocas de fumo” em menos de 4 horas em Rio Branco

Policiais militares que integram a Guarnição da Força Tática do 1° Batalhão conseguiram, em cerca de 4 horas, fechar duas bocas de fumos em dois bairros distintos de Rio Branco.

A primeira ação aconteceu na rua Bolívia, no bairro Baixada da Habitasa, em um patrulhamento de rotina pelo local. Ao avistar quatro pessoas traficando em um terreno baldio, os PMs foram até o lugar e, ao verem aproximação da viatura, os suspeitos tentaram correr, mas em uma ação rápida acabaram presos.

Três maiores foram presos e um menor de idade também foi apreendido. Na abordagem foram encontradas 26 trouxinhas Cocaína, 26 tabletes de maconha e cerca de R$ 100 em dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Na segunda ação, a Força Tática conseguiu êxito em estourar mais uma “boca de fumo”, desta vez a operação aconteceu no Canal da Maternidade, no bairro Ivete Vargas. Em mais um patrulhamento de rotina, a guarnição percebeu uma constante movimentação de usuários de drogas indo até um determinado local e ao ser realizada a abordagem há alguns usuários, esses relataram que haviam comprado as drogas atrás de uma oficina.

De posse da informação, os militares foram até o lugar indicado e fizeram um cerco policial, onde dois jovens traficantes de 18 anos tentaram correr, mas foram capturados pela guarnição.

Na abordagem foram achadas 91 trouxinhas de cocaína e mas R$ 124,50 em dinheiro em espécie oriundo do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, todos receberam voz de prisão e o menor de apreensão e foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderão pelo crime de tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça.