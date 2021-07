Flamengo perde muitas chances, e Fluminense embala no 2º tempo para marcar no fim

Ousadia vale à pena

O Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim em São Paulo. As poucas chances que criou saíram de contra-ataques. A melhor oportunidade aconteceu aos 20 minutos, com cabeceio de Fred para defesa de Diego Alves. Com o foco na marcação, o Tricolor não deu indícios de que poderia surpreender o Flamengo, muito confortável no jogo. A história começou a mudar aos 20 minutos da etapa final com dedo de Roger Machado.

As entradas de Nenê, Lucca e Luiz Henrique deram novo fôlego ao Flu, que passou a se arriscar mais no ataque e ficou perto do gol mais de uma vez. Mesmo cedendo mais espaços ao Fla, o time tricolor fez os riscos valerem à pena com a ajuda da garotada. André entrou aos 41 minutos para garantir a vitória quatro minutos depois, em seu primeiro toque na bola. Luiz Henrique fez boa jogada na direita e cruzou rasteiro para o volante de 19 anos marcar seu primeiro gol pelo Fluminense. A ousadia da molecada salvou o dia de Roger Machado em São Paulo.

“É a beleza do futebol”

É justo dizer que o Flamengo esteve mais vezes perto do gol do que o Fluminense na tarde deste domingo, mas faltou acertar na conclusão. Só no primeiro tempo, Bruno Henrique, Pedro, Michael e Rodrigo Caio pararam em Marcos Felipe. Sem contar a grande chance de Gustavo Henrique, que acertou o travessão aos 33 minutos. No segundo tempo, novas chances foram criadas e desperdiçadas.

– É a beleza do futebol, fizemos um grande jogo, controlamos o jogo, não tínhamos dado chance até então, em uma jogada no fim do jogo conseguiram fazer o gol. A gente não conseguiu fazer o gol – resumiu Filipe Luis.

O que vem por aí?

Com a derrota, o Flamengo, que tem dois jogoas a menos, caiu para oitavo lugar, com 12 pontos. Na próxima quarta-feira, o time rubro-negro vai enfrentar o Atlético-MG, às 19h, no Mineirão.

Os três pontos fizeram o Fluminense ultrapassar o rival e chegar à sétima colocação, com 13 pontos. O Tricolor também joga na quarta, contra o Ceará, às 21h30, em São Januário.