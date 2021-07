Flamengo: Gabigol comemora retorno ao Rio após vidente prever queda de avião

- Publicidade-

Até o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, entrou na brincadeira e postou nas redes sociais a frase “Aterrissamos, avisa pra ela”, ironizando o assunto.

O vídeo postado por Gabigol nas redes sociais mostra o avião que trazia a equipe aterrissando no Rio. Em seguida, o atacante começa a comemorar junto com os amigos de equipe, que também celebram o pouso tranquilo.

No começo da semana, a vidente conhecida na internet como Lene Sensitiva afirmou ter tido uma visão de que o time do Flamengo sofreria um acidente de avião e que não sobraria ninguém vivo. A tragédia só poderia ser evitada caso Gabigol não estivesse na aeronave, já que o jogador estaria com “uma carga muito pesada, muito forte em cima dele”. Então, a vidente pediu ao time que não levasse o atacante para a Argentina.

No entanto, na terça-feira, Lene Sensitiva afirmou que o avião não cairia mais já que a equipe viajaria de volta para o Rio no período da manhã. Segundo ela, o acidente só ocorreria se o voo fosse à noite.

Lene Sensitiva ficou conhecida na internet após prever a morte do jornalista Ricardo Boechat e a saída de Faustão da TV Globo.

Após desembarcar no Rio, todos os jogadores do time ganharam folga nesta quinta e devem se reapresentar na sexta-feira, no Ninho do Urubu. O próximo jogo do Flamengo é contra o Bahia, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.