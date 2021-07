Fisioterapeuta do AC cria braço robótico usando manequim para ajudar amigo amputado

Nogueira é fisioterapeuta e atua na ala Covid no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e, paralelo ao trabalho que faz na unidade de saúde, ele também investe tempo nas pesquisas para concluir o braço mecânico que ele, inicialmente, idealizou para ajudar um amigo amputado, que conheceu na época da faculdade em 2017, quando deu início as pesquisas.