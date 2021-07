Fim da dupla com Zezé, barraco com filho e fama de gay: quem é Luciano Camargo por trás dos palcos

- Publicidade-

Em resumo, o marido de Flávia Fonseca já esteve envolvido em inúmeras separações com o irmão no meio musical. Além disso, sua ex-esposa também lhe acusa frequentemente de ser gay, sem pudor algum. Pensando nisso, nós do O Canal resolvemos reunir algumas polêmicas do famosos. Confira:

Fim da dupla Zezé di Camargo e Luciano

Antes de mais nada, é fato que Zezé e Luciano Camargo, desde que estouraram com o hit ‘É O Amor’, são uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Contudo, de acordo com revelações feitas pela ex-esposa do pai de Wesley Camargo, parece que os filhos de Francisco não possuem uma relação tão amistosa nos bastidores, e podem acabar com a parceria em breve.

A princípio, em um vídeo publicado em seu canal do Youtube, Cleo Loyola, que foi casada com Luciano, disse que os cantores brigavam de forma frequente nos bastidores dos shows, antes da pandemia do novo coronavírus. Por conta disso, a relação teria esfriado e eles nem ao menos se falariam quando as câmeras estivessem desligadas.

Além disso, ela também garante que Zezé di Camargo ia visitar o pai, Seu Francisco, em horários onde o cantor não estaria no hospital, em uma das vezes em que ele estava internado na UTI. Por fim, boatos diziam que eles tinham feito um pacto, dizendo que não acabariam com a dupla enquanto o pai estivesse vivo. Contudo, após a morte do progenitor no final do ano passado, parece que eles podem colocar um fim a qualquer momento.