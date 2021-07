Filhos alegam ‘demência’, pedem interdição de Cid Moreira e prisão de madrasta

“O interditado é muito famoso e muito querido, mas desde que se juntou com a mulher, a mesma fez de tudo para separar o idoso dos filhos, dos advogados que sempre o acompanharam, dos amigos e dos parentes. E, aproveitando-se da sequência de demência que começou a se instalar, a passar tudo que o Cid tinha para ela”, apontam.

“O idoso está tecnicamente nas mãos da mulher, que anteriormente era free lancer de revistas, morava numa quitinete em Fortaleza, não tinha nada, nem carro, vivia de pequenas matérias que tentava vender. Sua passagem na vida antes de conhecer o Cid não era das melhores. E notava-se que o interesse dela para com Cid era textualmente econômica”, consta nos autos.

Nas declarações contra a cônjuge do ex-apresentador, há também a citação de que ela ganhou do marido um apartamento para “receber visitas” e mais supostas situações de violência.

“Tem-se notícias que a mesma agride o idoso, deixa sem medicação, comida vencida ou estragada por 15 dias em pleno cárcere privado, e o pior, sem sua presença. Ela some, para fazer compras e se enturmar com amigos”, indica a defesa.

“Basta dizer que as traições ao idoso vêm de longe, na época em que se conheceram teve casos extraconjugais com o professor de inglês, com o personal trainer, o cabeleireiro e ouve-se que na atualidade tem amigos, mais que amigos, a quem repassa bens e valores”, manifestam os interessados.

Já no inquérito policial, os herdeiros narram que além dos maus-tratos praticados, Fátima se deslumbrou com a fama do comunicador. “Ela deixa o idoso em cárcere privado, sem a presença de familiares e amigos, e grita e berra”, reclamam.

“Ela não tinha eira nem beira quando conheceu nosso pai, morava numa quitinete insalubre, que nem asseio tinha. Tecnicamente passava fome. Assim que encarnou no idoso, sua vida mudou, virou rica e famosa”, detalham.

Na queixa, os irmãos Moreira desconfiam que Fátima não atua sozinha. Para eles, a venda de imóveis para familiares trata-se de algo maior. “Tudo com o objetivo de perpetrar seus instintos malévolos, juntamente, com uma quadrilha, seus ficantes, seus amásios, seus parentes, seus rábulas”, descreve a defesa.

“[Moreira] é casado em regime de separação total de bens, com uma mulher perigosa, que se apropria indebitamente de forma continuada e comete estelionato senil”, continua.

Um representante de Cid Moreira informou que o casal não irá se manifestar sobre as acusações, pois “não foram notificados”.

Entenda o caso

Na semana passada, Roger Felipe Naumtchyk Moreira concedeu uma entrevista sobre sua relação com o ex-âncora da Globo. Ele acusou veterano de “deserdá-lo” ao ter seu nome retirado do testamento. Apesar da briga, a legislação brasileira não permite deserdar filhos. Por causa disso, há um ano e meio, ele entrou com ação na Justiça contra o comunicador, alegando abandono afetivo.

Rodrigo Radenzev Simões Moreira, por sua vez, apareceu na imprensa após o desabafo público do irmão, que nunca conheceu. Ele é fruto do casamento do locutor com Olga Verônica Radenzev Simões. Os dois ficaram juntos no início da década de 1970. Após a separação, a mãe teria tentado que pai e filho se reaproximassem, mas não teve sucesso.

Rodrigo, que mora em São Paulo, e Roger, que reside no Rio de Janeiro, decidiram se unir após se conhecerem recentemente. Desde então, criaram vínculos e, agora, partiram para a Justiça.