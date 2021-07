- Publicidade-

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente da República, está no elenco da segunda edição do reality Mansão Vix, uma mistura de Big Brother Brasil e de Férias com o Ex. O programa tem muita pegação e foi gravado entre os dias 23 e 26 de julho, em Guarapari, Espírito Santo. Renan ficou com uma influenciadora.