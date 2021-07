FGB organiza arraial regado a bebida e aglomeração em Rio Branco

- Publicidade-

A Fundação de Cultural Garibaldi Brasil (FGB) organizou, na tarde desta sexta-feira (16), um arraial cultural no Centro Pop, órgão público ligado à Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Um vídeo que circula nas redes sociais e que foi gravado durante a realização do arraial cultural organizado pela Fundação Garibaldi Brasil, que contou com a presença de quase todos os seus diretores, inclusive de funcionários Secretaria Municipal de Assistência Social (SASDH).

O evento promovido pela municipalidade vai na contra mão do momento da situação do estado com a pandemia da Covid-19. O Acre está em bandeira amarela e o número de casos da doença pode voltar a crescer com o surgimento de variantes. Rio Branco conta com mais da metade da população que tomou a primeira dose, mas apenas 20% está realmente imunizada com duas doses da vacina contra o coronavirus.

O evento é um tapa na cara da sociedade que busca frear o avanço da Covid-19 e também o aumento dos casos e das mortes que se aproxima das 2 mil.

Durante o vídeo é possível perceber vários funcionários públicos que, pelo horário, deveriam estar cumprindo expediente, e deveriam também manter o distanciamento e o uso contínuo das máscaras, mas há o total desrespeito das normas de saúde sanitária vigentes.

“Ao final de tudo fica a grande pergunta, quem deve se preocupar com a circulação é somente a população, os comerciantes e as igrejas? Será que a Prefeitura de Rio Branco não era para ter um papel fundamental importância nesse processo de combate ao vírus?”, questionou um internauta.

O espaço fica aberto para a Fundação Garibaldi Brasil se manifestar sobre os fatos.

Veja o vídeo: