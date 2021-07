Famosos fazem homenagens nos dois meses sem Paulo Gustavo

- Publicidade-

No dia que marca os dois meses da morte de Paulo Gustavo, famosos usaram as redes sociais para homenagear o ator. É o caso de Ingrid Guimarães, Preta Gil, Samantha Schmutz e Monique Alfradique, entre outros.

Preta compartilhou uma foto com o amigo e falou de saudades na legenda:

– A vida sem você não tem o mesmo sabor, a mesma graça. Eu te amo tanto, mas tanto, meu amor.

Monique apareceu na esquina da rua de Niterói que foi rebatizada em homenagem ao artista.

– Para sempre Paulo Gustavo. Que saudade.

Ingrid, além de citar os dois meses da morte, comentou sobre o fato de amanhã ser o seu primeiro aniversário sem o amigo:

– Você sempre vinha em todas as minhas comemorações. As pequenas e as grandes. E dava os melhores presentes jogando na cara o preço e eu tia tanto. Eu vou sentir muita saudade de ter você amanhã comigo.

Mônica Martelli relembrou o bom humor de Paulo

– Dois meses sem você. Cada dia sinto mais a sua ausência. Tentando conviver com o inaceitável. Quando a gente acabou de fazer essa foto, o Paulo Gustavo olhou e falou: ‘Vou mandar essa direto pro dentista, a arcada inteira tá aqui’.

Já Samantha ressaltou a importância de Paulo para a sua carreira:

– Minha maior inspiração é você. Eu agradeço muito por ter passado grande parte da vida ao seu lado, que presente de Deus ser sua amiga, irmã, ser sua inspiração. Vale mais que qualquer fortuna, sinto demais a sua falta, não sei se vai passar essa dor algum dia, mas por enquanto só dói, só piora. Obrigada irmão, por ter me amado, por ter sido tão fiel!