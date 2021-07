Família procura pelo jovem Matheus desaparecido desde domingo em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Matheus Carvalho de Souza, de 17 anos, está desaparecido desde último domingo (11) em Cruzeiro do Sul-Ac. A família do jovem registrou o caso na Delegacia Geral de Polícia Civil nesta segunda-feira (12).

Conforme o Boletim de Ocorrência, Matheus estava bebendo com amigos no fim de semana e pela manhã de domingo (11) foi para um balneário, próximo ao Rio Môa. Na volta para casa o jovem ficou algumas horas na praia localizada no bairro da Várzea e logo retornou dizendo que estava indo para casa, mas não chegou na mesma.

Segundo informações dos amigos que estavam com Matheus o jovem teria voltado para sua residência com dois desconhecidos e apenas um deles foi identificado, mas afirma que não sabe o paradeiro do jovem.

Quem tiver alguma informação pode ligar para os números 190 ou falar com a família nos números (68) 99916-3527 ou (68) 99995-2754.