Fábio Porchat exibe vídeo raro com Paulo Gustavo e emociona fãs

Fábio Porchat exibiu na manhã desta quinta-feira (8) um vídeo raro de Paulo Gustavo. O ator, vítima fatal da Covid-19, deixou filhos, marido, mãe, irmã, amigos e uma legião de fãs. No Twitter, o apresentador expôs uma cena improvisada dos dois e foi alvo de milhares de fãs.

Como clientes de uma balada, Paulo Gustavo surge caracterizado como uma jovem e Fábio Porchat como um rapaz que está finalizando a sua vez no banheiro. Sentindo o cheiro do vaso, Paulo questiona: “Ei, você cagou?”.

A web reagiu em peso ao post do contratado do GNT, que escreveu na legenda: “Saudade, Paulito!”. “A partida precoce do Paulo Gustavo é uma agressão tão forte a tudo que existe de melhor em nós. Mesmo sendo um mero fã, sinto como se algo de muito precioso tivesse sido arrancado de mim. Saudades para sempre”, comoveu um fã.

“Se a gente sente saudades, imagino vocês… Mas ainda bem que vocês têm muita coisa para relembrar e só coisas boas né? Fique bem”, confortou outra. “Ah, Fábio. Eu me recuso a acreditar. A ficha não cai. Não sei se eu quero aceitar que ele se foi”, escreveu uma terceira.

Paulo Gustavo morreu vítima do coronavírus no dia 4 de maio. Ele travou uma batalha contra a doença e suas complicações ao longo de 53 dias, mas não resistiu. Internado em março, ele foi entubado e passou quase todo o tempo na UTI.

Em homenagem ao artista, a cidade de Niterói colocou o nome dele em uma rua conhecida da cidade, local onde ele produziu os três filmes Minha Mãe É Uma Peça.

Confira:

Outra admitiu saudade e revolta pela morte do ator: “Eu ainda não me conformo e perdi totalmente a graça de ver qualquer coisa com o Paulo. Até os memes da Dona Hermínia. Eu gostava tanto dele. E aí vem uma saudade seguida de revolta, sabe? De verdade, eu não me conformo e sofro toda vez que penso nos filhos dele”.