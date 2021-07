Exercício físico ajuda a combater a fadiga e o cansaço pós-Covid

Depois de ser diagnosticado com o vírus, os sintomas prosseguem, em algumas pessoas, por semanas ou meses, dificultando a realização de movimentos, inclusive aqueles mais rotineiros, como andar, levantar e comer.

Nesse contexto, a atividade física, principalmente a aeróbica, resgata a funcionalidade de uma importante enzima, a ECA2, fundamental para o bom funcionamento do organismo.

Quando há alguma disfunção nessa enzima, quadros de inflamação podem aparecer, aumentando a morte de células do tecido nervoso. Entre as consequências, está, até mesmo, o surgimento de ansiedade e depressão.

⁣

Outra vantagem de mexer o corpo depois de testar positivo para a Covid-19 e se recuperar da doença é fortalecer o sistema cardiovascular, sobretudo quem sofre com o aumento da pressão arterial sistêmica.

⁣

O exercício físico, por meio de diversos mecanismos fisiológicos, consegue atenuar, regredir ou bloquear vários desses efeitos deletérios.

Além disso, ele ajuda a saúde em geral. Coloque-o em sua rotina como uma extensão de quem você é. E lembre-se, sempre, de buscar ajuda de um profissional qualificado para te orientar.