Excesso de velocidade pode ter sido causa de capotamento na Estrada do Quixadá

Três pessoas não identificadas, entre elas uma criança, ficaram feridas após um capotamento na tarde deste domingo (11), no km 7 da Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, um carro modelo Montana, de cor prata, que trafegava pela estrada, possivelmente em alta velocidade, acabou perdendo o controle e saindo da pista, vindo a capotar várias vezes.

Com a força do impacto, as vítimas sofreram diversos ferimentos e foram ajudadas por pessoas que passavam na hora do acidente.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas e estiveram no local. Após a rápida avaliação dos socorristas, apenas duas pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O motorista permaneceu no local do acidente e, com ajuda de moradores da região, conseguiram desvirar o veículo que foi removido por um guincho até a residência do proprietário.