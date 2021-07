Ex-presidente Dilma descarta vitória de terceira via em 2022: ‘não existe’

- Publicidade-

Em live na TVT (Tv dos Trabalhadores), Dilma se posicionou contra a proposta de semipresidencialismo defendida por aliados de Bolsonaro e membros do Congresso Nacional. Nesta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se mostrou favorável ao debate acerca do tema.

Segundo a ex-presidente, já está claro que Lula “é alternativa concreta de poder” e, por isso, a proposta volta à tona. “Esses que tentam mais uma vez reconstruir o semipresidencialismo querem manter a aparência de que o país mudou mantendo o centrão no controle do processo político-econômico do Brasil. Então, eles querem o desastre mais uma vez”, disse Dilma.

“Na sua integridade, o semipresidencialismo é uma espécie de segunda via: a terceira via não existe, não tem substância, então eles vão partir para uma segunda via.”