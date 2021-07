Ex-mulheres e ex-sogra são indiciadas por ajudar Lázaro Barbosa

- Publicidade-

Goiânia – A Polícia Civil de Goiás concluiu uma das investigações sobre a participação de outras pessoas na fuga do bandido Lázaro Barbosa. Duas ex-companheiras e uma ex-sogra do criminoso foram indiciadas por favorecimento pessoal.

Lázaro foi morto em confronto com policiais militares goianos no final do mês passado no Entorno do Distrito Federal. Após cometer uma chacina em Brasília, ele passou 20 dias fugindo das forças policiais de Goiás, Distrito Federal e da União.

O Código Penal considera crime quando se ajuda o autor de um crime para que ele não seja alcançado pela polícia ou outra autoridade pública. A pena é de um a seis meses e multa.

Foram indiciadas a ex-sogra de Lázaro, Isabel Evangelista De Sousa, e as ex-companheiras, Luana Cristina Evangelista Barreto e Ellen Vieira da Silva.

O inquérito foi enviado ao judiciário no último dia 22/7, segundo o site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).