Ex-mulher de DJ Ivis divulga cenas de agressões sofridas pelo o artista

A ex-mulher do DJ Ivis, Pamella Holanda, divulgou fortes cenas de agressão sofridas pelo o artista dentro de casa. Ela utilizou suas redes sociais para colocar a público as imagens e os relatos do que passava nas mãos do homem.

“Eu me calei por muito tempo! Eu sofria com minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali pra ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados sem interferir com a desculpa que eu tinha que aguentar calada porque era o ‘jeito dele’, era esse o ‘temperamento dele’ e que se eu quisesse viver com ele, teria que me sujeitar a ser submissa. Não se calem!!! Não se calem jamais!! Eu não vou me calar!”, disse Pamella em post.

As cenas divulgadas por ela mostram momentos diferentes em que Ivis agride Pamella covardemente, e, as agressões chegam a ser presenciadas por um amigo e em outra situação por uma babá, onde a filha do casal também aparece nas imagens no meio das agressões.

Ivis agride a mulher com socos, chutes, empurrões, puxões de cabelo e também utilizando uma blusa. O artista chegou a se pronunciar informando apenas sobre um término com Pamella, e não falou sobre as graves agressões que cometeu contra ela.

“Infelizmente não temos vivido uma relação saudável há algum tempo e já faz uma semana que estamos separados de fato. Estamos tentando de todas as maneiras que tudo isso tenha uma solução. Temos uma filha que não precisa viver no meio de conflitos. Desde a separação, semanalmente, envio um valor para as despesas, já deixei pago pediatra e vacinas da nossa filha”, comentou DJ Ivis.

Já em outro momento, também por meio de redes sociais, o artista decidiu falar das imagens, e, disse que estava sendo ameaçado. “Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse ao extremo. E, como eu disse, tenho como provar tudo, nada vai justificar a reação que eu tive, mas não aguentava mais ameaças”.

Após a grande repercussão do caso, o artista foi demitido da produtora em que atuava. Xand Avião anunciou que o Dj Ivis não faz mais parte da Vybbe. ” Não admito, nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Nada explica, não tem explicação”, disse.

Ivis também tentou pela justiça impedir que Pamella continuasse a falar sobre o caso publicamente, e também que apagasse as imagens divulgadas. Porém, A juíza Maria José Rosado de Alencar, da Comarca de Fortaleza, negou no último domingo (11), o pedido do advogado do artista.

