Ex-deputado Josa da Farmácia tem recurso de anulação da cassação de mandato negado pelo STF

Por unanimidade, os membros do Supremo Tribunal Federal (STF) negaram o recurso apresentado pela defesa do ex-deputado estadual Josa da Farmácia que pedia a anulação da cassação do mandato decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TER-AC).

Recentemente, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia negado outro recurso feito pela defesa de Josa e manteve o mandato dele cassado.

Em outubro de 2020, o ministro relator Edson Fachin negou o recurso e manteve a decisão dos membros da corte do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). O deputado teve seu mandato cassado em 2019 acusado de compra de votos. O pedido de ação para impugnação do deputado partiu do Ministério Público Federal e, segundo o TRE-AC, houve uma investigação por parte da Polícia Federal.