“Eu amo, mas tenho ranço”, diz Mara Maravilha sobre Xuxa

Em um outro momento, quando falava de Elba Ramalho, Sérgio e a apresentadora lembraram de Maurício Mattar, que foi casado com a cantora na década de 1980. E, entre 1998 e 2003, o ator e cantor teve um relacionamento de muitas idas e vindas com a apresentadora Angélica.

“Angélica teve ciúme de mim com ele porque achou que eu tinha caso com Maurício Mattar. Ela achou que a gente teve uma coisa”, revelou Mara. Sérgio perguntou se tinha rolado mesmo, e ela brincou: “Mais fácil eu ter tido com você do que com ele”.