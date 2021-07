Estrela do Tik Tok que fez sucesso mostrando vida na fazenda é encontrada morta aos 19 anos

- Publicidade-

Ela compartilhou seu último vídeo na rede social no dia 26 de junho.

O post final dela chama atenção por soar como uma despedida, reunindo várias fotos dela em momentos felizes. No início do registro ela aparece sorridente cantando uma música que diz: “O quão longe você iria pela garota dos seus sonhos? Que tal a Tasmânia?”.

A família da influenciadora divulgou um comunicado lamentando a morte de Caitlyn.

“Palavras não podem descrever a nossa perda”, diz o texto compartilhado pelo jornal Daily Mail. “Ela era uma jovem amável e maluca com uma presença imensa na nossa família”.

A morte de Loane foi lamentada por seus fãs e seguidores nas redes sociais.

“Sentiremos falta do seu brilho”, escreveu uma pessoa no espaço de comentários do último vídeo compartilhado pela influencer. “É um dia triste para a Tasmânia”, lamentou outra. “Descanse em paz”, afirmou mais alguém.

Assista a seguir ao vídeo final compartilhado por Cailtyn Loane: