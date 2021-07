Estado realiza ações para melhoria dos serviços de turismo em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Equipes da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) realizaram nos dias 15 a 18 de junho uma grande ação de capacitação em turismo para os empreendedores do setor em Cruzeiro do Sul, além de cadastrar pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo no sistema do Ministério do Turismo, o Cadastur.

A gerente de Turismo da Seet, Leidiana Moraes, informou que três equipes participaram da ação em Cruzeiro do Sul: “Uma ficou na cidade realizando o cadastramento de novos empreendimentos e também atualizando os demais para poder inseri-los no Cadastur. A segunda realizou a capacitação no Rio Croa. E a terceira equipe realizou uma mobilização na Serra do Divisor”.

De acordo com dados do Cadastur, atualmente 447 empreendimentos fazem parte do sistema no Acre. Além de ficarem legalizados, os cadastrados também contarão com muitos benefícios, como oportunidades de qualificação, acesso aos programas e eventos do Ministério do Turismo, apoio online com informações exclusivas e acesso a linhas de financiamento.

A capacitação no Rio Croa tratou sobre o meio ambiente e a destinação dos resíduos sólidos, as boas práticas do atendimento ao turismo de base comunitária e o treinamento com os barqueiros para definição das melhores rotas para passeios no rio.

Já na Serra do Divisor, foram realizadas as atividades de apresentação do Serviço de Incentivo aos Serviços Ambientais (Sisa); apresentação do Programa REM/ KFW; apresentação dos sistema de gestão de riscos do programa para a comunidade; debate com a comunidade sobre as necessidades para a preservação e impulsionamento do turismo de base comunitária na região; pactuação das capacitações a serem ofertadas para a comunidade na área de turismo e meio ambiente, foram apresentados os seguintes cursos: Gestão e Empreendedorismo, Atendimento ao Cliente, Governança Comunitária, Cooperativismo, Meio Ambiente e Resíduos Sólidos, Boas Práticas no Turismo de Base Comunitária, Gastronomia de Baixo Carbono.

O primeiro curso que será realizado na Serra do Divisor terá início na segunda quinzena de julho. De acordo com a gerente de Turismo da Seet, a comunidade solicitou um curso de Empreendedorismo e Atendimento ao Cliente para Mâncio Lima, pois é o município que recebe o turista e envia para a Serra.

“A Seet contou com a parcerias do ICMBio Juruá e a Prefeitura Municipal de Mâncio Lima. Durante a ação, mais de 40 moradores participaram e já temos mais de 50 inscritos para as próximas capacitações. Os cursos serão ofertados em parceria com o Sebrae”, destacou Leidiana.