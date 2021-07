Estação Espacial Internacional estará visível no Acre este fim de semana; saiba como vê-la

- Publicidade-

Os dias serão quentes, com temperaturas acima de 30ºC. Em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e regiões próximas, podem oscilar durante a tarde entre 32 e 34ºC, já em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Marechal Thaumaturgo e proximidades, oscilam entre 33 e 36ºC.

“A probabilidade de chuvas é mínima para o vale do rio Acre, mas podem ocorrer de forma rápida e pontual na parte da tarde. Já, no centro do estado e, principalmente, no vale do Juruá, ocorrem chuvas passageiras, podendo ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias em alguns pontos”, escreveu Friale.

As noites de sábado (10) e domingo (11) ficam amenas, principalmente após as 22h, Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia e cidades próximas, com mínimas entre 18 e 21ºC ao amanhecer. Na região do Juruá, as mínimas estarão variando entre 20 e 23ºC.

Além disso, no final da tarde de domingo será possível ver a Estação Espacial Internacional passando sobre o Acre que poderá ser vista em Rio Branco e municípios vizinhos. “No domingo (11), ela aparecerá às 18h42 no horizonte à esquerda do ponto onde o sol se põe e às 18h45 estará mais próximo da capital. Se não houver muitas nuvens, todos poderão vê-la sem maiores dificuldades, pois será o ponto mais brilhante a se mover no céu”.

Informações do site O Tempo Aqui.